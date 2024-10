361magazine.com - USA, Trump senza freni: “Con Harris rischiamo la terza guerra Mondiale”

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Le elezioni sono previste per il 5 novembre Cresce l’attesa per le elezioni presidenziali USA. Nella notte italiana Donaldha fatto un lungo discorso durante il comizio di New York, a Madison Square Garden. Tantissimi i suoi sostenitori che hanno invaso le zone circostanti. “Sono qui oggi con un messaggio di speranza: con il vostro voto metterò fine all’inflazione, farò tornare il sogno americano”, ha detto dopo essere stato introdotto dall’ex First Lady Melania, che da tempo non appariva al suo fianco. “Siamo in testa in tutti gli Stati in bilico e fra nove giorni conquisteremo la Casa Bianca – poi l’attacco alla– ” distrutto il paese. I nostri nemici ridono di lei, vogliono che vinca. Ha importato criminali dalle prigioni di tutto il mondo, dal Venezuela al Congo”. Ma con me, ha detto, l’invasione finirà: “ora siamo un paese occupato.