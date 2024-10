Isaechia.it - Uomini e Donne, Mario Cusitore avvistato (di nuovo) in compagnia di una ragazza mora: ecco chi è

Leggi tutta la notizia su Isaechia.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024), uno dei protagonisti più chiacchierati di, starebbe conoscendo unaal di fuori del programma. L’ex corteggiatore di Ida Platano – che ha concluso l’esperienza sul Trono Classico (nella scorsa stagione del dating show) non facendo una scelta – è tornato nel parterre del Trono Over, dove ha inizialmente avviato una frequentazione con Margherita Aiello. Tuttavia, alcuni comportamenti della dama (che ad una serata in cui era presente anche Valeria Marini ha voluto sottolineare di far parte del dating show) non sono affatto piaciuti a. Dunque il cavaliere, che di recente ha dichiarato di essere disoccupato (poco dopo il suo ritorno aha smesso di lavorare per Radio Kiss Kiss), ha rivolto il suo sguardo verso la dama Morena Farfante. Al momento,sta uscendo con entrambe le dame all’interno del programma di Maria De Filippi.