Una città senza ostacoli. Ecco i progetti speciali

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Da una parte la soddisfazione, dall’altra l’invito a non perdere tempo e a metterlo in pratica subito. Plaude all’approvazione del Peba, il Piano di eliminazione delle barriere architettoniche, il Partito democratico che dai banchi dell’opposizione ricorda che "è un lavoro iniziato nel 2023 su indicazione della giunta guidata da Maria Fiorito, da sempre in prima linea sui temi sociali e al fianco delle persone con disabilità, ed in particolare grazie all’impegno personale e costante di Michele Testa, ex assessore ai lavori pubblici". Si tratta di un progetto fondamentale per aumentare la vivibilità e incrementare la qualità della vita per tutti i cittadini di Muggiò. "Anche prima del piano abbiamo sempre lavorato in questa direzione.