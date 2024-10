Inter-news.it - Trevisani entusiasta: «Inter-Juventus 4-4? In Italia non abituati!»

(Di lunedì 28 ottobre 2024)commenta con entusiasmo il pareggio traper 4-4 a San Siro nella giornata di ieri. Il giornalista non è preoccupato sulle due squadre. OTTIMISTA –venuto a Sport Mediaset, Riccardoè apparso moltodel 4-4 tra: «Grande entusiasmo, intanto ieri tutti i portali d’Europa parlavano bene di questa partita. Chiaro che quando arrivano tanti gol sono figli anche di errori, ma gli errori dei difensori possono capitare, noi non siamoperché la grande partitana finisce 1-0/1-1/2-1. A chi sarebbe convenuto se la partita fosse finita 0-0, non è meglio che sia andata così. Una partita che ha cambiato più volte proprietario. Acerbi meglio di de Vrij? Direi di sì, Calhanoglu meglio di qualsiasi centrocampista dell’a fare il regista? Sì. Bremer manca come l’aria? Sì, ma ieri ho visto una bella partita.