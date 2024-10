Gaeta.it - Tregua a Gaza: Quattro ostaggi liberati e nuove speranze per un cessate il fuoco duraturo

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Dopo un lungo periodo di conflitto, si affaccia una possibilità dinella Striscia di, segnata dalla proposta del presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi. Questo nuovo sviluppo potrebbe aprire la strada a unilcompleto e al rientro degli aiuti nelle zone più colpite. L'argomento centrale rimane la liberazione die il futuro delle negoziazioni tra le parti coinvolte, con la comunità internazionale in attesa di ulteriori aggiornamenti. La proposta egiziana per ililNel corso di una conferenza stampa, il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi ha illustrato i dettagli della proposta che prevede unadi due giorni. Durante questo intervallo, sono previsti il rilascio diin cambio di prigionieri palestinesi detenuti in Israele.