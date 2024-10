Thesocialpost.it - Trapanese, morto in un incidente frontale il 25enne Francesco Grispo

(Di lunedì 28 ottobre 2024), 25 anni, ha perso la vita in un tragicoavvenuto oggi sulla strada provinciale SP18, che collega Trapani a Custonaci, a circa 500 metri dal ponte Rio Forgia. Il giovane era alla guida di una Fiat Bravo, che si è scontrata frontalmente con una Dacia Duster condotta da una donna di 59 anni, la quale è rimasta ferita ma non è in pericolo di vita.Leggi anche: Ballabio,tra due auto: une due feriti L’impatto tra i due veicoli è stato violentissimo, lasciando entrambi i conducenti intrappolati tra le lamiere. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per liberare i corpi dalle carcasse delle auto. Le ambulanze del 118 hanno trasportato immediatamente i feriti all’ospedale Sant’Antonio Abate, ma le lesioni riportate dasi sono rivelate fatali, rendendo inutili i tentativi dei sanitari di salvarlo.