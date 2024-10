Gaeta.it - Tragico incidente a Termini Imerese: un operaio perde la vita durante lavori di bonifica

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un drammaticoha colpito la comunità di, in provincia di Palermo, dove undi 44 anni ha perso lamentre era impegnato indisu un terreno, presumibilmente di sua proprietà. L’evento è accaduto questa mattina in contrada Canne Masche, sollevando una serie di interrogativi sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e sull’accaduto. La dinamica delSecondo le prime informazioni disponibili, l’stava utilizzando un escavatore quando un traliccio è caduto sulla cabina del mezzo. La situazione è apparsa subito critica, tanto che sono stati allertati i servizi di emergenza. I sanitari del 118 e i vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per cercare di estrarlo dal mezzo. Nonostante gli sforzi, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.