Romadailynews.it - Traffico Roma del 28-10-2024 ore 08:45

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Luceverdeme trovati dalla redazione code n’è andato asulla A24-teramo tra lunghezza e il Grande Raccordo Anulare e di seguito sull’intero percorso del tratto Urbano km sulla diramazionesud da Torrenova a raccordo sul raccordo incolonnamenti sulla carreggiata esterna per lavori tra laFiumicino e la Pontina di seguito allanina La Bufalotta perintenso neanche in carreggiata interna tra Cassia bis e Salaria e proseguendo tratto Bella Monaca e Ciampinoin coda su via del Foro Italico per lavori tra Tiburtina e via Salaria verso lo stadio Olimpico è tra viale Castrense verso San Giovanni sempre in entrata atrafficate con code la Flaminia e la Cassia ma anche la via di Boccea e la Trionfale altri file verso la capitale sulla Colombo ein coda sul viadotto della Magliana tra via Isacco Newton via del Cappellaccio verso la ...