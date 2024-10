Gaeta.it - Tra rotazioni e speranze: la squadra si prepara per la sfida contro l’Udinese al Penzo

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un ciclo di partite impegnativo, con quattro incontri in quattordici giorni, richiede strategie di gestione della rosa per il tecnico. Prima dell’attesa, il mister ha parlato della necessità di un’adeguata rotazione dei giocatori. La situazione attuale dell’infermeria, con solo due elementi fermi ai box, offre diverse opportunità per variare la formazione e schierare in campo calciatori che possono fare la differenza. La situazione in infermeria e le scelte di Di Francesco Attualmente, i soli assenti per infortunio sono Bjarkason e Sverko, il che permette al mister Francesco Di Francesco di esplorare diverse opzioni per schierare i titolari. Innovazioni in campo sono attese, con nomi importanti come Candela e Nicolussi Caviglia che potrebbero tornare a occupare un posto dal primo minuto.