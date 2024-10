“Torna alla Rai”. Barbara D’Urso, indiscrezione bomba nel mondo tv: il grande rientro (Di lunedì 28 ottobre 2024) Barbara D’Urso alla Rai. È il grande rientro di cui si parla da quando la popolare – e spesso divisiva – conduttrice partenopea è stata ‘messa alla porta’ da Mediaset dopo anni di onorata e reciprocamente fruttuosa carriera. Lei non l’ha presa bene e non ha nascosto il suo disappunto, acuito dalla mancanza di tatto nel concederle almeno la possibilità di salutare il suo pubblico. In questo periodo lontana dalla tv, ad eccezione della serata a Ballando con le Stelle, il nome di Barbara D’Urso è spuntato fuori in diverse voci, indiscrezioni, spifferi, ma niente di concreto. Addirittura il suo agente, Lucio Presta, lo aveva confessato apertamente, che al di là del gossip una trattativa vera non c’è stata. A maggio 2024 si era parlato di un possibile approdo alla Rai al posto di Italia sì di Marco Liorni. Ma poi più nulla. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di lunedì 28 ottobre 2024)Rai. È ildi cui si parla da quando la popolare – e spesso divisiva – conduttrice partenopea è stata ‘messaporta’ da Mediaset dopo anni di onorata e reciprocamente fruttuosa carriera. Lei non l’ha presa bene e non ha nascosto il suo disappunto, acuito dmancanza di tatto nel concederle almeno la possibilità di salutare il suo pubblico. In questo periodo lontana dtv, ad eccezione della serata a Bndo con le Stelle, il nome diè spuntato fuori in diverse voci, indiscrezioni, spifferi, ma niente di concreto. Addirittura il suo agente, Lucio Presta, lo aveva confessato apertamente, che al di là del gossip una trattativa vera non c’è stata. A maggio 2024 si era parlato di un possibile approdoRai al posto di Italia sì di Marco Liorni. Ma poi più nulla.

