Top&Flop – Napoli-Lecce: Vittoria meritata per una fuga inaspettata. Napoli a +4 sulla seconda

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Top Neltanti i calciatori che hanno fornito una buona prestazione nellaper 1-0 con il. Gilmour, perché stavolta non fa rimpiangere Lobotka e basta già solo questo per capire quanto positiva sia stata la sua prestazione. McTominay, perché dal suo colpo di testa nasce il gol del capitano e soprattutto nel finale quando riesce a neutralizzare tutte le ultime azioni offensive del. Menzione anche per Neres, Olivera e, il solito, Buongiorno. Il centrale è la vera diga della difesa azzurra. Insuperabile. Decisivo quando con un bel colpo di testa riesce a salvarelinea il possibile golse. Ma il top della partita delè il capitano azzurro, Giovanni di Lorenzo. Il capitano è sempre più in forma. Fondamentale anche in fase realizzativa. Un gol-importantissimo soprattutto a lungo raggio.