The Seduction of Hollowness è il nuovo video degli Holy Shire (Di lunedì 28 ottobre 2024) I milanesi Holy Shire presentano il secondo video e singolo tratto da “Invincible”, loro terzo album uscito a giugno di quest’anno, promosso e distribuito da Ghost Record Label. Il brano si intitola “the Seduction of Hollowness” ed è ispirato a Grima e alla sua vittima Re Theoden, personaggi del Signore degli Anelli, che nella canzone dialogano con le voci di Aeon e Julie. LINK videoCLIP Il flauto è protagonista e dal flauto è nata l’idea del pezzo. Tutta la struttura è stata costruita seguendone il mood e l’andamento, con un risultato trascinante che rappresenta efficacemente il concetto di seduzione. Il video è stato girato e prodotto dalla prestigiosa Scuola Civica del Cinema di Milano Luchino Visconti, che ha scelto il brano per realizzare il progetto degli studenti del terzo anno. .com - The Seduction of Hollowness è il nuovo video degli Holy Shire Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 28 ottobre 2024) I milanesipresentano il secondoe singolo tratto da “Invincible”, loro terzo album uscito a giugno di quest’anno, promosso e distribuito da Ghost Record Label. Il brano si intitola “theof” ed è ispirato a Grima e alla sua vittima Re Theoden, personaggi del SignoreAnelli, che nella canzone dialogano con le voci di Aeon e Julie. LINKCLIP Il flauto è protagonista e dal flauto è nata l’idea del pezzo. Tutta la struttura è stata costruita seguendone il mood e l’andamento, con un risultato trascinante che rappresenta efficacemente il concetto di seduzione. Ilè stato girato e prodotto dalla prestigiosa Scuola Civica del Cinema di Milano Luchino Visconti, che ha scelto il brano per realizzare il progettostudenti del terzo anno.

