Isaechia.it - Temptation Island, continua il botta e risposta al veleno tra Maika e Alessia che insinua: “Per aumentare i follower sei andata a letto con…”

Leggi tutta la notizia su Isaechia.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) A distanza di circa tre mesi dalla fine dell’undicesima edizione dino a far discutere le mosse social diRandazzo, Lino Giuliano ePascarella. Di recente, l’attenzione si è spostata sull’ex tentatriceche, alla fine del programma condotto da Filippo Bisciglia, aveva iniziato a frequentare Lino. Il 29enne napoletano ha partecipato al docu-reality di Canale 5 in coppia con l’ormai ex fidanzata. Ma, con il passare dei giorni, ha palesato il suo interesse per la singleha così deciso di lasciarlo dopo svariati falò di confronto. La conoscenza tra Lino e, però, non si è protratta a lungo in quanto poco tempo dopo i due si sono allontanati. Nelle ultime ore, Lino è tornato a parlare della frequentazione condefinendola “una gran ca**ata” (clicca QUI per leggere le sue dichiarazioni).