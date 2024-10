Anticipazionitv.it - Temptation Island, Alessia Sagripanti e Mirco Rossi stanno convivendo? Il forte gesto della tentatrice

(Di lunedì 28 ottobre 2024)ha sorpreso i fan dicon un aggiornamento sulla sua storia con, confermando di trovarsi a casa del nuovo fidanzato. Dopo aver lasciato il programma insieme,sembrano sempre più vicini, al punto che lei ha condiviso uno scatto su Instagram che mostra l’appartamento in cui lui viveva con l’ex Giulia Duranti. Il dettaglio non è sfuggito agli occhi attenti dei fan, che ora si interrogano su una possibile convivenza tra i due. Ma quali sono i passi successivi per questa coppia che sembra non fermarsi davanti a nulla?2024: la foto diInstagram e l’indizio sulla possibile convivenzaha recentemente condiviso una Instagram Story che ha subito suscitato l’interesse dei fan.