Superman | il merchandise svela l' identità di un villain contro cui lotterà l' eroe

L'elenco del merchandise legato al film Superman ha svelato l'identità di un villain che apparirà nel film scritto e diretto da James Gunn. Uno dei villain contro cui lotterà Superman nel nuovo film scritto e diretto da James Gunn sembra sia stato rivelato. L'indiscrezione emerge da una lista legata al merchandise del lungometraggio che svela l'importante anticipazione sulla storia che verrà proposta sul grande schermo. Non proseguite, ovviamente, con la lettura se non volete . L'indiscrezione sul villain di Superman In un elenco del merchandise in arrivo su DC Direct si conferma infatti la presenza di Ultraman, che era stata anticipata da alcune foto rubate sul set di Superman in cui si vedeva un misterioso villain mascherato con un costume che riportava una

