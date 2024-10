Striscia la Notizia, Fedez chiede a Lucci un nuovo bodyguard per accompagnare i figli a scuola: ”Mi serve una persona che non abbia tatuaggi del duce in faccia” (Di lunedì 28 ottobre 2024) Questa sera a Striscia la Notizia continua l’inchiesta di Pinuccio sui rapporti tra Fedez e Luca Lucci. Le anticipazioni della nuova puntata. Striscia la Notizia, Fedez chiede a Lucci un nuovo bodyguard Questa sera a Striscia la Notizia (Canale 5, ore 20:35) continua l’inchiesta di Pinuccio sui rapporti tra Fedez e Luca Lucci, il capo ultrà del Milan recentemente arrestato. In una nuova intercettazione, il rapper chiede a Lucci di consigliargli una persona fidata da ingaggiare per la sicurezza della sua famiglia, in sostituzione al bodyguard precedente. «Mi serve una persona che non abbia tatuaggi del duce in faccia, uno che possa accompagnare i miei figli a scuola», confida Fedez a Lucci. Metropolitanmagazine.it - Striscia la Notizia, Fedez chiede a Lucci un nuovo bodyguard per accompagnare i figli a scuola: ”Mi serve una persona che non abbia tatuaggi del duce in faccia” Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Questa sera alacontinua l’inchiesta di Pinuccio sui rapporti trae Luca. Le anticipazioni della nuova puntata.launQuesta sera ala(Canale 5, ore 20:35) continua l’inchiesta di Pinuccio sui rapporti trae Luca, il capo ultrà del Milan recentemente arrestato. In una nuova intercettazione, il rapperdi consigliargli unafidata da ingaggiare per la sicurezza della sua famiglia, in sostituzione alprecedente. «Miunache nondelin, uno che possai miei», confida

