Strage di Altavilla massacrò moglie e figli per scacciare il demonio | lascia il carcere È incapace di intendere e volere

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Chi pensava che lo choc scatenato dallafamiliare diMilicia non potesse superare il limite raggiunto nell’immediatezza degli eventi, si sbagliava. Oggi, dopo aver appreso che l’uomo che durante un esorcismo, con due complici ha torturato e ucciso due dei suoi tree la, sta perre ile verrà trasferito in una struttura sanitaria che ospita persone affette da patologia psichiatrica. Una risoluzione che riapre una ferita e rilancia sgomento e indignazione mai sopiti, ma che certo non si credeva potessero riemergere con tanto vigore.familiare diMilicia: Barreca dichiaratodi, fuori dalMa tant’è L’imbianchino accusato di aver massacrato e ucciso lae i duedi 16 e 5 anni durante un rito esorcista nella villetta di famiglia adMilicia (Palermo),il