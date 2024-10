Strade invase dai rifiuti e degrado: il viaggio nei quartieri dove le regole non esistono (Di lunedì 28 ottobre 2024) Viale Kennedy, via Piave, via Aspromonte, via Verdi, via dei Volsci, via Cicerone. Sono solo alcune delle Strade dove sembra che le regole per la raccolta differenziata a Latina non siano mai arrivate. Mentre il degrado arriva, eccome. Passeggiando per i quartieri della città , dalle zone più Latinatoday.it - Strade invase dai rifiuti e degrado: il viaggio nei quartieri dove le regole non esistono Leggi tutta la notizia su Latinatoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Viale Kennedy, via Piave, via Aspromonte, via Verdi, via dei Volsci, via Cicerone. Sono solo alcune dellesembra che leper la raccolta differenziata a Latina non siano mai arrivate. Mentre ilarriva, eccome. Passeggiando per idella città , dalle zone più

Strade invase dai rifiuti e degrado: il viaggio nei quartieri dove le regole non esistono

