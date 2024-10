Lapresse.it - Sostenibilità e ambiente urbano, Reggio Emilia la città più green d’Italia

(Di lunedì 28 ottobre 2024) In testa alla classifica dellepiù, quelle che hanno performance ambientali elevate e sono attente alla, c’è. E’ quanto emerge dal nuovo rapporto ‘Ecosistema’ 2024 messo a punto da Legin collaborazione conItalia e Il Sole 24 Ore. L’analisi si concentra sui 106 capoluoghi; tiene in considerazione 20 indicatori distribuiti in 6 aree tematiche: aria, acque, rifiuti, mobilità,, energia. Al secondo posto si piazza Trento, al terzo Parma. Nelle prime 10ci sono soprattutto quelle del Nord. L’Romagna è regione che ha più capoluoghi in classifica; e Bologna è l’unica grandenelle prime 10 posizioni. Mentre si evince come le metropoli siano in affanno a cominciare da Milano, Napoli, e Roma. Il Sud ha 8 capoluoghi tra le ultime 10 posizioni.