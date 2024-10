Social Media, la Norvegia alza l’età minima per iscriversi sui social a 15 anni: il primo ministro vuole proteggere i giovani dal ”potere dell’algoritmo” (Di lunedì 28 ottobre 2024) La Norvegia alza l’età minima per iscriversi sui social Media a 15 anni. Il primo ministro norvegese, Jonas Gahr Støre, vuole proteggere i più giovani dai ”poteri dell’algoritmo” generati dalle piattaforme. Norvegia, si alza l’età Media per iscriversi sui social Photo Credits: stateofmind.itsocial Media e infanzia: già da un po’ questa diade fa storcere un po’ il naso, soprattutto negli ultimi tempi dove spesso si è parlato di Sharenting, la tendenza che porta alcuni genitori a mostrare abitudini, immagini e stili di vita riferito ai propri figli: un fenomeno diventato sempre più tristemente dilagante. C’è chi mette in guardia da questa eccessiva condivisione, sottolineando come la pratica violi la privacy del minore. Metropolitanmagazine.it - Social Media, la Norvegia alza l’età minima per iscriversi sui social a 15 anni: il primo ministro vuole proteggere i giovani dal ”potere dell’algoritmo” Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Lapersuia 15. Ilnorvegese, Jonas Gahr Støre,i piùdai ”poteri” generati dalle piattaforme., sipersuiPhoto Credits: stateofmind.ite infanzia: già da un po’ questa diade fa storcere un po’ il naso, soprattutto negli ultimi tempi dove spesso si è parlato di Sharenting, la tendenza che porta alcuni genitori a mostrare abitudini, immagini e stili di vita riferito ai propri figli: un fenomeno diventato sempre più tristemente dilagante. C’è chi mette in guardia da questa eccessiva condivisione, sottolineando come la pratica violi la privacy del minore.

Social Media, la Norvegia alza l’età minima per iscriversi sui social a 15 anni: il primo ministro vuole proteggere i giovani dal ”potere dell’algoritmo”

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Quando l’universo più intimo e personale di ciascuno di noi si mostra, fa già notizia. Parigi e il suo Museo delle Arti Decorative, al Carrousel du Louvre, hanno deciso di allestire un’esposizione. Il santuario interiore, più intimo e riservato, è ... (Amica.it)

Il mondo della musica è sbigottito per la notizia della morte violenta di Liam Payne a soli 31 anni. In queste ore sta circolando un video tratto da Snapchat in cui si vede il cantante sorridente mentre ironizza con la compagna Kate Cassidy. Sui ... (Ilfattoquotidiano.it)

"Vogliamo inviare un segnale piuttosto forte", ha detto il primo ministro norvegese Jonas Gahr Støre al quotidiano norvegese VG. (blitzquotidiano.it)

La Norvegia ha deciso di alzare a 15 anni l'età minima per potersi iscrivere ai social media, ritenendo queste piattaforme sempre più pericolose per la salute mentale dei giovani della nazione. Il ... (europa.today.it)

Il Secondo una ricerca, oltre il 50% dei bambini di nove anni hanno già un profilo su social network come Instagram e TikTok. La nuova legge creerà una barriera all'ingresso, imponendo la verifica del ... (leganerd.com)