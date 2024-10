Ilfattoquotidiano.it - “Si sa chi ha rapito Denise Pipitone ma nessuno ha il coraggio di parlare”: parla Piera Maggio. E Pietro Pulizzi scrive una lettera alla figlia scomparsa

(Di lunedì 28 ottobre 2024) “Cara mia, Mi sento un padre incompleto”: inizia cosi la lungadi, il padre naturale di, la bambina siciliananel 2004 a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani di cui il 26 ottobre ricorreva il 24esimo compleanno. Aveva quasi quattro anni quando fu rapidamente rapita mentre giocava sul marciapiede davanti casa della nonna materna, un attimo dopo che il fratellino Kevin entrò in casa. Laè stata pubblicata sui social dmadre diche ha cresciuto la piccola insieme al marito Tony, padre legale della bambina che pochi giorni fa ha fatto richiesta di riapertura delle indagini al tribunale. “Non ho l’amore dei miei figli, anche per la dolorosa decisione presa vent’anni fa per giusta causa.