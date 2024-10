Sport.quotidiano.net - Serie D girone B. Ospitaletto da favola. Varesina in alta quota

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di lunedì 28 ottobre 2024) (Varese) Primo era e primo rimane. L’piega il Sant’Angelo per 1-0 nel match clou della giornata delB diD e resta in vetta con 26 punti. A decidere il match è stata la rete di Peli al 2’ della ripresa. Del pareggio per 1-1 nell’altro scontro di cartello della giornata tra Pro Sesto e Desenzano (vantaggio biancoceleste con Sala, pareggio bresciano con Polenghi nel recupero) approfitta la. I rossoblù di Spilli hanno la meglio nella tana del Club Milano per 3-2 e si portano al secondo posto a 36 punti. Desenzano e Sant’Angelo sono raggiunte a venti punti dalla Pro Palazzolo che piega la Castellanzese al Provasi per 2-1.