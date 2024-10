Lanazione.it - Scritte spray ancora... in mostra nonostante le tante promesse

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Niente da fare: a meno di colpi di scena, le migliaia di persone che arriveranno a Lucca Comics & Games dal sottopasso di S.Anna saranno ricevute da decine di, con tanto di minacce e offese, ormai lì da anni. Gli uffici tecnici comunali,l’impegno a rimuoverle in breve tempo a inizio ottobre durante la presentazione dell’iniziativa "Occhio al Decoro", non hanno trovato modo di provvedere. E così lesonolì, come in molti altri punti della città : un pessimo biglietto da visita che trova origine nella scarsa capacità degli uffici di controllare il territorio nonché nei fondi modesti a disposizione. Ogni anno, salvo eventuali variazioni di bilancio, a disposizione ci sono solo 10mila euro.