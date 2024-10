Roma, a Firenze sono volate parole grosse tra squadra e Juric (CorSport) (Di lunedì 28 ottobre 2024) Con molta probabilità il 5-1 subito a Firenze sarò fatale per Juric che, così, diventerà il secondo allenatore ad essere esonerato dalla Roma nella stessa stagione. Tra l’altro, secondo quando riporta il Corriere dello Sport, il rapporto tra squadra e allenatore è ormai rotto. Al termine di Fiorentina-Roma, negli spogliatoi del Franchi sono volate parole grosse tra il mister e i senatori della squadra. Leggi anche: Roma, Mancini e Cristante non sono tornati in panchina dopo le sostituzioni (Dazn) A Roma il clima è ormai irrespirabile Scrive il Corriere dello Sport: A Firenze, negli spogliatoi, sono volate parole grosse dopo la terribile sconfitta. squadra contro allenatore. Agitatissimi erano i senatori, nella serata in cui Cristante è stato sostituito dopo mezz’ora e Mancini durante l’intervallo. La situazione è precipitata, il clima è ormai irrespirabile. Ilnapolista.it - Roma, a Firenze sono volate parole grosse tra squadra e Juric (CorSport) Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Con molta probabilità il 5-1 subito asarò fatale perche, così, diventerà il secondo allenatore ad essere esonerato dallanella stessa stagione. Tra l’altro, secondo quando riporta il Corriere dello Sport, il rapporto trae allenatore è ormai rotto. Al termine di Fiorentina-, negli spogliatoi del Franchitra il mister e i senatori della. Leggi anche:, Mancini e Cristante nontornati in panchina dopo le sostituzioni (Dazn) Ail clima è ormai irrespirabile Scrive il Corriere dello Sport: A, negli spogliatoi,dopo la terribile sconfitta.contro allenatore. Agitatissimi erano i senatori, nella serata in cui Cristante è stato sostituito dopo mezz’ora e Mancini durante l’intervallo. La situazione è precipitata, il clima è ormai irrespirabile.

