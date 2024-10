Gaeta.it - Potenziamento dell’innevamento artificiale a Roccaraso: lavori in corso per la stagione invernale

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twittersi prepara per unasenza precedenti, grazie a un importante intervento di. Gli imprenditori del settore sciistico hanno infatti avviatostrategici per rendere sempre più attrattiva l’offerta turistica della località montana, ormai nota per la sua capacità di regalare esperienze indimenticabili sulla neve. Grazie ai recenti sviluppi, il comprensorio sciistico potrà garantire neve anche in condizioni climatiche sfavorevoli, una mossa che mira a soddisfare turisti e abbonati anche in periodi di scarse precipitazioni nevose. Aggiornamenti sull’innevamentoLe operazioni didell’impianto di innevamentosono il risultato di uno sforzo costante e di investimenti mirati che si sono intensificati neldegli anni.