Piove sul bagnato per Inzaghi | nuovo infortunio e allarme Inter

L'Inter si fa riacciuffare dalla Juventus nel pirotecnico 4-4 di San Siro: scatta un nuovo allarme per Simone Inzaghi in vista della prossima trasferta contro l'Empoli Tanti rimpianti per l'Inter di Simone Inzaghi dopo il 'folle' 4-4 contro la Juventus nel Derby d'Italia di ieri pomeriggio a San Siro. Simone Inzaghi (LaPresse) – Calciomercato.itAi nerazzurri non è bastata la doppietta di Zielinski e un vantaggio nella ripresa di 4-2 per portare a casa i tre punti contro i grandi rivali, che nel finale hanno riacciuffato nuovamente il pareggio grazie allo scatenato Yildiz. A segno per i campioni d'Italia anche Mkhitaryan e Dumfries, quest'ultimo però incerto nel finale insieme al neo entrato Bisseck sulla doppia zampata del fantasista turco della Juve.

