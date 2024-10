Quifinanza.it - Philips taglia le stime sul 2024 a causa della debole domanda in Cina

(Di lunedì 28 ottobre 2024), la multinazionale olandese di cui è primo azionista EXOR, la holding degli Agnelli, un tempo conosciuta per le attività nel settore elettronico (scorporate nel 2011) ed ora specializzata sulle strumentazioni e tecnologie nell’ambitosalute, ha annunciato i risultati del terzo trimestre dell’esercizio. I numeri del trimestre Le vendite del gruppo nel 3° trimestre sono ammontate a 4,4 miliardi di euro, in calo del 2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e con una variazione nulla a livello comparabile. Il risultato operativo si è attestato a 337 milioni di euro, in crescita rispetto ai 224 milioni dello stesso periodo del 2023, mentre l’EBITA adjusted si è portato a 516 milioni dai 456 milioni precedenti, con un margine EBITA rettificato in aumento di 160 punti base dal 10,2% all’11,8% delle vendite.