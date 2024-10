«Pensioni e manovra, aumenti irrisori». Beffa minime, 3 euro lordi in più al mese (Di lunedì 28 ottobre 2024) LEGGE DI BILANCIO. Il paradosso: l’inflazione più bassa determinerà incrementi massimi fino a 38,30 o 43,10 euro. I sindacati: «Una mancetta, non si recupera il potere d’acquisto perso negli anni. E lievitano i costi per la sanità». Ecodibergamo.it - «Pensioni e manovra, aumenti irrisori». Beffa minime, 3 euro lordi in più al mese Leggi tutta la notizia su Ecodibergamo.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) LEGGE DI BILANCIO. Il paradosso: l’inflazione più bassa determinerà incrementi massimi fino a 38,30 o 43,10. I sindacati: «Una mancetta, non si recupera il potere d’acquisto perso negli anni. E lievitano i costi per la sanità».

«Pensioni e manovra, aumenti irrisori». Beffa minime, 3 euro lordi in più al mese

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La recente manovra finanziaria, firmata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella , ha portato alla luce alcune modifiche significative, sebbene modeste, riguardanti le pensioni minime e gli i ... (informazione.it)

Aumenti in arrivo per le pensioni minime. Lo prevede il testo della Manovra depositato alla Camera. Per le pensioni pari o inferiori all'importo minimo arriva ... (lapresse.it)

Rivalutazione 2025 e 2026 aggiuntiva per le pensioni minime rispetto alla perequazione automatica, ma in percentuale esigua: il meccanismo e i calcoli. (pmi.it)