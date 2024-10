Lettera43.it - Pallone d’oro 2024, chi sono i favoriti e dove vedere la cerimonia

Leggi tutta la notizia su Lettera43.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Per la prima volta dal 2003, fra i candidati non ciLeo Messi e Cristiano Ronaldo. Basterebbe questo per rendere ancor più appetibile ladi consegna del, in programma lunedì 28 ottobre alle 20.45 al Teatre du Chatelet di Parigi. Terminata ormai l’egemonia decennale dell’argentino e del portoghese, con l’unica eccezione dal 2008 in poi di Luka Modric nel 2018, gli occhi saranno puntati sul brasiliano del Real Madrid Vinicius Jr., favorito dai bookmakers. Occhio però a Rodri, centrocampista del Manchester City e colonna della Spagna campione d’Europa in Germania. Fra le donne, invece, la blaugrana Aitana Bonmatì andrà a caccia del bis consecutivo dopo le due vittorie di fila fra 2021 e 2022 della compagna di squadra Alexia Putellas. Ladelsarà in diretta streaming gratuita su Dazn.