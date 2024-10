Sport.quotidiano.net - Pagelle F1 Gp Messico: Sainz è da 10 e lode. Verstappen, così non va

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Città del, 27 ottobre 2024 – Carloscon la Ferrari vince il Gran premio del. Lo spagnolo è protagonista di una gara perfetta, sul podio anche Lando Norris (McLaren) e l’altra Rossa di Charles Leclerc.Gp10 e. Il pilota non è mai stato in discussione ma qui è il caso di sottolineare lo spessore dell’uomo. La Ferrari lo ha congedato a stagione ancora da iniziare: invece di abbattersi, lo spagnolo ha reagito con il piglio del Conquistador. Lo rimpiangeremo? 10 VASSEUR. Era dal 2018, era Arrivabene, che la Ferrari non vinceva almeno cinque gare in una stagione. Onore al merito del curato di campagna francese, che ha riportato il Cavallino in vetta. E mica è finita qui 10 ALONSO. Il voto è alla carriera e ai suoi 400 Gran Premi. Fernando era già sulla griglia di partenza nel remoto 2001.