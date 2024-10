“Nella cabina del proiezionista”, Antonia Tosini presenta la nuova edizione del libro (Di lunedì 28 ottobre 2024) Il saggio di Antonia Tosini viene ripresentato con una nuova edizione e con un nuovo titolo: “La cabina del proiezionista e la magia delle vecchie Sale” È uscita la nuova edizione del tuo libro, con una copertina di grande impatto. Hai ragione la copertina è molto bella e fortemente evocativa ed è stata curata dalla bravissima Claus Tamburino . Il libro è stato rieditato in una nuova veste dalla PAV-Edizioni di Roma, con cui ho un felice connubio che parte dal 2020. Ed è mirato a rilanciarlo per coinvolgere un pubblico più ampio. Per questo motivo è stato ampliato e arricchito da nuove foto e da nuove prestigiose testimonianze, come quella del noto scrittore pescarese Gerardo Di Cola, storico sostenitore dei vecchi cinema. Ci sono gli appassionati e nostalgici ricordi della dottoressa Delia Montebello e delle sorelle Aida e Carla Costantini, che gestivano le vecchie sale di Pescara. Lopinionista.it - “Nella cabina del proiezionista”, Antonia Tosini presenta la nuova edizione del libro Leggi tutta la notizia su Lopinionista.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Il saggio diviene rito con unae con un nuovo titolo: “Ladele la magia delle vecchie Sale” È uscita ladel tuo, con una copertina di grande impatto. Hai ragione la copertina è molto bella e fortemente evocativa ed è stata curata dalla bravissima Claus Tamburino . Ilè stato rieditato in unaveste dalla PAV-Edizioni di Roma, con cui ho un felice connubio che parte dal 2020. Ed è mirato a rilanciarlo per coinvolgere un pubblico più ampio. Per questo motivo è stato ampliato e arricchito da nuove foto e da nuove prestigiose testimonianze, come quella del noto scrittore pescarese Gerardo Di Cola, storico sostenitore dei vecchi cinema. Ci sono gli appassionati e nostalgici ricordi della dottoressa Delia Montebello e delle sorelle Aida e Carla Costantini, che gestivano le vecchie sale di Pescara.

“Nella cabina del proiezionista”, Antonia Tosini presenta la nuova edizione del libro

