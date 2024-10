Spazionapoli.it - Napoli, ecco il dato che aspettava Conte: è ufficiale

Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Antoniopuò finalmente sorridere, visto che è arrivata l’ufficialità di unfondamentale per la stagione dei partenopei e ai fini del loro andazzo. Gli azzurri stanno contando le ore che mancano dalla trasferta di Milano, dopo il rinvio per la gara contro il Bologna ci sono state non poche polemiche. Specialmente sul fatto che Theo Hernandez e Tijani Reijnders salteranno per squalifica la gara di martedì sera contro il. Starà ora ai ragazzi di Antoniozittire le critiche e rispondere sul campo, in uno stadio che il tecnico leccese conosce benissimo. Questa giornata di Serie A ha fatto guadagnare punti alsulle inseguitrici, questo perchè c’è stato il big match tra Inter e Juventus. La partita tra le due compagini è terminata con un pirotecnico 4 a 4 colche è stato il vero vincitore.