Meloni torna in Libia per rilanciare gli accordi commerciali (Di lunedì 28 ottobre 2024) Tra oggi e domani a Tripoli ci sarà un evento finalizzato a promuovere le relazioni economiche tra i due Paesi. Insieme con il premier c'è anche il ministro Adolfo Urso. L' attuale volume degli scambi tra i due paesi equivale a circa 9 miliardi di euro all'anno. Ricominciano i voli civili da Roma. Laverita.info - Meloni torna in Libia per rilanciare gli accordi commerciali Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di lunedì 28 ottobre 2024) Tra oggi e domani a Tripoli ci sarà un evento finalizzato a promuovere le relazioni economiche tra i due Paesi. Insieme con il premier c'è anche il ministro Adolfo Urso. L' attuale volume degli scambi tra i due paesi equivale a circa 9 miliardi di euro all'anno. Ricominciano i voli civili da Roma.

Meloni torna in Libia per rilanciare gli accordi commerciali

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Giorgia Meloni intervenga sul premier libico ... sottolineando come non si possa prescindere da un rilancio del lavoro di Aeneas in Libia proprio quando, di fronte ad una grande platea di ... (adnkronos.com)

La premier ne rilancia un passaggio che la riguarda: "Meloni non ha inchieste giudiziarie a suo carico e quindi non si muove per interessi personali ma per visioni politiche e questo la rende ... (ansa.it)

Frasi che è la stessa leader di FdI a rilanciare sui suoi social ... non pacchi da sbattere da una parte all'altra». E torna a sferzare Meloni pure Elly Schlein. «Anche oggi la premier ci ... (ilmessaggero.it)

Questo piano è il frutto di un accordo con l’Unione Europea sottoscritto dal governo Meloni. Applica un’idea sbagliata ... aumento dell’avanzo primario di bilancio per rilanciare la crescita. Non sono ... (ilmanifesto.it)

GEDI News Network S.p.A. Via Ernesto Lugaro n. 15 - 10126 Torino - P.I. 01578251009 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. (lastampa.it)