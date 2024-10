Lapresse.it - Medioriente, si apre uno spiraglio per gli ostaggi: Israele e Hamas valutano la proposta dell’Egitto

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Dopo essere stata messa in secondo piano dall’allargamento del conflitto in Libano e dall’attesa, e poi avvenuta, risposta israeliana all’attacco da parte dell’Iran dello scorso 1 ottobre, la questione degliancora nelle mani dia Gaza è tornata centrale nel conflitto in. Segnali potenzialmente confortanti sono giunti dalla riunione avvenuta a Doha tra il capo del Mossad, David Barnea, il direttore della Cia, William Burns e il primo ministro del Qatar, Mohammed Al Thani. A far sbloccare la situazione, almeno temporaneamente, potrebbe essere lamessa in campo domenica dall’Egitto: ovvero due giorni di tregua in cambio della liberazione di quattroe di un numero non precisato di prigionieri palestinesi detenuti nelle carceri iraniane.