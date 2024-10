Dilei.it - Luca Barbareschi da Caterina Balivo, tutta la verità sul difficile rapporto con la moglie

Leggi tutta la notizia su Dilei.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024)ha riscoperto a Ballando con le Stelle un’antica passione, quella per il ballo. Quest’esperienza va ben oltre lo spettacolo in sé. È evidente come abbia toccato delle corde profonde. Se ne sono accorti anche i giudici, che si aspettavano da lui tanta grinta e invece hanno riscontrato una sensibilità notevole. Tutto ciò lo ha spinto ad aprirsi, dichiarazione dopo dichiarazione. Lo dimostra anche la sua intervista a La Volta Buona. Fin da subito è stato affrontato un tema molto personale e delicato, quello del suo matrimonio, che potrebbe essere a un bivio., guerra con suaÈ giunta in maniera del tutto inattesa la grande rivelazione di. È bastato un episodio raccontato daa dare il via a una fase dell’intervista che ha lasciato la padrona di casa senza parole.