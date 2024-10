Lo Bosco In Sicilia 176 miliardi di investimenti

Lo Bosco “In Sicilia 17,6 miliardi di investimenti” (Di lunedì 28 ottobre 2024) PALERMO (ITALPRESS) – “Dobbiamo disincentivare l’uso del mezzo individuale privato, della macchina, soprattutto a basso coefficiente di riempimento, spesso c’è una sola persona dentro la vettura, e questo lo dobbiamo fare con una politica dei trasporti sostenibile, intermodale, realizzando parcheggi di scambio e di corrispondenza e questa è la politica del gruppo di Ferrovie dello Stato italiano che realizza quest’obiettivo di sostenibilità e della mobilità su ferro, garantendo alla città di Palermo rapidamente collegamenti sicuri, efficienti e basso costo”. Così Dario Lo Bosco, presidente di RFI, parlando con i giornalisti a margine dell’inaugurazione della nuova fermata Libertà dell’anello ferroviario di Palermo. “Adesso – aggiunge – ci diamo appuntamento a settembre 2025, quando augureremo la fermata Politeama-Porto. Unlimitednews.it - Lo Bosco “In Sicilia 17,6 miliardi di investimenti” Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) PALERMO (ITALPRESS) – “Dobbiamo disincentivare l’uso del mezzo individuale privato, della macchina, soprattutto a basso coefficiente di riempimento, spesso c’è una sola persona dentro la vettura, e questo lo dobbiamo fare con una politica dei trasporti sostenibile, intermodale, realizzando parcheggi di scambio e di corrispondenza e questa è la politica del gruppo di Ferrovie dello Stato italiano che realizza quest’obiettivo di sostenibilità e della mobilità su ferro, garantendo alla città di Palermo rapidamente collegamenti sicuri, efficienti e basso costo”. Così Dario Lo, presidente di RFI, parlando con i giornalisti a margine dell’inaugurazione della nuova fermata Libertà dell’anello ferroviario di Palermo. “Adesso – aggiunge – ci diamo appuntamento a settembre 2025, quando augureremo la fermata Politeama-Porto.

