Oasport.it - LIVE Darderi-Griekspoor 2-5, ATP Parigi-Bercy 2024 in DIRETTA: olandese a un game dal 1° set

(Di lunedì 28 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-30 Non risponde sulla secondadi rovescio. 0-30 Sbaglia di dritto in modo gratuito Luciano. 0-15 Con la risposta di dritto. 2-5 Ace (10°). 40-0 Ace (9°). 30-0 Troppo lontanosull’attacco di dritto di. 15-0 Sbaglia la direzione del dritto a chiudere, Luciano però non riesce a passare. Muro a rete vincente dell’. 2-4 Ace (2°)! 40-15 Servizio attacco di dritto e volèe comoda. 30-15 Doppio fallo (1°). 30-0 Gran seconda e comodo inside in a segno. 15-0 Servizio vincente. 1-4 Ace (8°). Come sta servendo l’40-30 Prima vincente al centro. 30-30 Doppio fallo (2°). 30-15 Ace (7°). 15-15 Rimedia con la prima. 0-15 Smorzata in rete di. 1-3 Fuori il dritto dell’. 40-15 Servizio e dritto in contropiede. 30-15 Servizio, dritto e comoda volèe.