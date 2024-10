Lapresse.it - Libano, continuano i raid israeliani su Tiro

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Secondo i media ufficiali libanesi, le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno colpitodopo che l’esercito ha diramato un ordine di evacuazione per alcune zone dell’antica città costiera, già colpita in precedenza nel corso della giornata. “Gli aerei nemici hanno lanciato il loro primo attacco dopo l’allerta israeliana per la città die hanno preso di mira un appartamento residenziale”, ha riferito l’agenzia nazionale libanese Nna, segnalando successivamente “una serie di attacchi” sulla città, come riporta Times of Israel. In precedenza, le Idf avevano invitato i civili ad abbandonare gran parte della città prima degli attacchi aerei contro Hezbollah.