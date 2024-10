Gaeta.it - L’ex Banca d’Italia di Ascoli Piceno diventa sede temporanea per studenti della Malaspina

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Asarà trasformata in un’importantescolasticaper accogliere gliscuola. Questa operazione, avviata oggi con la consegna dei lavori alla ditta incaricata, è una risposta tempestiva all’esigenza di mantenere la continuità educativa durante i lavori di adeguamento sismico previsti per l’istituto attuale. Diversi attori locali stanno collaborando per garantire che questo intervento possa avvenire senza inconvenienti per la comunità scolastica. Trasferimento degliscuolaCon la nuovaal, glipotranno continuare le loro attività didattiche senza interruzioni.