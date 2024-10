Leonardo DiCaprio, tra Vittoria Ceretti e Kamala Harris, “zombi e vampiri” (Di lunedì 28 ottobre 2024) Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti in gita a New York con un nuovo amico peloso E la modella italiana Vittoria Ceretti hanno continuato a generare fermento con la loro ultima apparizione insieme a New York City. Catturati dai fotografi, il duo ha optato per un look sobrio e coordinato: Leonardo indossava una classica maglietta bianca e un berretto, e Vittoria indossava una felpa aperta e pantaloncini casual. La vera star dell’uscita, tuttavia, è stato il loro compagno peloso, un Pomerania color champagne, che. Vittoria ha tenuto stretto per tutto il giorno Questo avvistamento segue le precedenti apparizioni dei due insieme, alimentando una continua curiosità sul loro stato di relazione. Leggi tutta la notizia su Pettegolezzicelebrita.com (Di lunedì 28 ottobre 2024)in gita a New York con un nuovo amico peloso E la modella italianahanno continuato a generare fermento con la loro ultima apparizione insieme a New York City. Catturati dai fotografi, il duo ha optato per un look sobrio e coordinato:indossava una classica maglietta bianca e un berretto, eindossava una felpa aperta e pantaloncini casual. La vera star dell’uscita, tuttavia, è stato il loro compagno peloso, un Pomerania color champagne, che.ha tenuto stretto per tutto il giorno Questo avvistamento segue le precedenti apparizioni dei due insieme, alimentando una continua curiosità sul loro stato di relazione.

Leonardo DiCaprio, tra Vittoria Ceretti e Kamala Harris, “zombi e vampiri”

