Le quotazioni di Borsa italiana e spread oggi 28 ottobre 2024 (Di lunedì 28 ottobre 2024) Grande attesa per l’apertura dell’ultima settimana di contrattazioni delle Borse europee del mese. Venerdì scorso, 25 ottobre, Milano ha chiuso cautamente positiva così come il resto dei listini del Vecchio Continente. A Piazza Affari l’indice Ftse Mib ha concluso a +0,22%. Sotto la lente anche i valori dello spread tra Btp e Bund tedeschi. Le quotazioni di Borsa e spread in tempo reale 2.38 – Hong Kong poco mossa, apre a -0,02% La Borsa di Hong Kong apre la seduta poco mossa, sotto la parità: l’indice Hang Seng segna nelle prime battute una variazione frazionale al ribasso dello 0,02%, a 20.585,02 punti. 2.05 – Petrolio in calo del 5% con Israele che evita greggio dell’Iran Il petrolio perde il 5% dopo che l’attacco di Israele all’Iran ha evitato i siti petroliferi. Il Brent cala sui 73 dollari al barile mentre il Wti scende sotto i 69 dollari. 1. Lettera43.it - Le quotazioni di Borsa italiana e spread oggi 28 ottobre 2024 Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Grande attesa per l’apertura dell’ultima settimana di contrattazioni delle Borse europee del mese. Venerdì scorso, 25, Milano ha chiuso cautamente positiva così come il resto dei listini del Vecchio Continente. A Piazza Affari l’indice Ftse Mib ha concluso a +0,22%. Sotto la lente anche i valori dellotra Btp e Bund tedeschi. Lediin tempo reale 2.38 – Hong Kong poco mossa, apre a -0,02% Ladi Hong Kong apre la seduta poco mossa, sotto la parità: l’indice Hang Seng segna nelle prime battute una variazione frazionale al ribasso dello 0,02%, a 20.585,02 punti. 2.05 – Petrolio in calo del 5% con Israele che evita greggio dell’Iran Il petrolio perde il 5% dopo che l’attacco di Israele all’Iran ha evitato i siti petroliferi. Il Brent cala sui 73 dollari al barile mentre il Wti scende sotto i 69 dollari. 1.

