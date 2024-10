Le pagelle. Achy, ingenuità da rosso. Lollo: una chiusura decisiva. Ricchi cambia la gara e serve l’assist. Farneti positivo (Di lunedì 28 ottobre 2024) STACCHIOTTI 6 Incolpevole sul gol preso non deve compiere una parata vera e propria. Un paio di errori però in impostazione. MOROSI 6 Grintoso, sta crescendo anche a livello di personalità. Achy 5 (nella foto) Il migliore della difesa fino all’ingenuità che gli costa l’espulsione. Un errore grave e non da lui anche perché macchia una prestazione solida. CAVALLARI 6 Forse poteva fare meglio nell’occasione del gol subito. Concede poi poco altro. DI PAOLA 6 Più fresco dei compagni dopo la tribuna di Poggibonsi ma meno lucido rispetto ad altre uscite. PESCICANI 5,5 Subentra per dare qualcosa in più ma non riesce. MASTALLI 6 Meglio rispetto alle ultime due uscite ma ancora lontano dalle prime uscite stagionale. Ricchi 7 cambia la gara facendo bene sia da terzino che da mezzala. È suo l’assist per il 2-1. Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Achy, ingenuità da rosso. Lollo: una chiusura decisiva. Ricchi cambia la gara e serve l’assist. Farneti positivo Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di lunedì 28 ottobre 2024) STACCHIOTTI 6 Incolpevole sul gol preso non deve compiere una parata vera e propria. Un paio di errori però in impostazione. MOROSI 6 Grintoso, sta crescendo anche a livello di personalità.5 (nella foto) Il migliore della difesa fino all’che gli costa l’espulsione. Un errore grave e non da lui anche perché macchia una prestazione solida. CAVALLARI 6 Forse poteva fare meglio nell’occasione del gol subito. Concede poi poco altro. DI PAOLA 6 Più fresco dei compagni dopo la tribuna di Poggibonsi ma meno lucido rispetto ad altre uscite. PESCICANI 5,5 Subentra per dare qualcosa in più ma non riesce. MASTALLI 6 Meglio rispetto alle ultime due uscite ma ancora lontano dalle prime uscite stagionale.lafacendo bene sia da terzino che da mezzala. È suoper il 2-1.

