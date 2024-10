Sport.quotidiano.net - La Vtb ritrova il sorriso. Il riscatto è immediato

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di lunedì 28 ottobre 2024) CORTINA IMOCO 0 FCREDIL BOLOGNA 3 (22-25, 13-25, 24-26) CORTINA EXPRESS IMOCO: Orso 9, Genovese 1, Novello 9, Manda 3, Bacchin 12, Moroni 5, Arici (L1); Airhienbuwa 4, Pugiotto, Corbanese. Non entrate: Adigwe, Fiolo, Forte (L2). All. Gregoris. FCREDIL VTB BOLOGNA: Fucka, Bongiovanni 5, Laporta (L1), Neriotti 10, Frangipane 14, Saccani 1, Tellaroli 6; Pulliero 12, Cavicchi. Non entrate: Malossi, Taiani, De Paoli, Melega (L2). All. Ghiselli. Arbitri: Garbin e Bertossa. Ilè servito: la Fcredil si lascia alle spalle il primo ko (casalingo) della stagione con Jesi e passa a San Donà, sul campo dell’Imoco Cortina.