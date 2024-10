Lanazione.it - La solidarietà de La Briglia. A un anno dall’alluvione una scultura di speranza

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Un momento comunitario per affrontare e gestire un evento che ancora oggi è molto duro da elaborare: la comunità de Laieri pomeriggio si è ritrovata al Circolo La Spola d’Oro per ricordare la devastante alluvione del 2 novembre 2023. L’incontro è stato aperto con un segno direalizzato dagli alunni della scuola primaria de La: una, una sorta di colonna sormontata da due mani che reggono una pala con i detriti portati dall’acqua e accumulati nella frazione. Un’idea lanciata da Cesare Prandelli quando, a poche settimane dal disastro, arrivò in visita alla, e raccolta dai bambini della scuola elementare. Il monumento presentato alla comunità resterà esposto alla Spola d’Oro.