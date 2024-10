Liberoquotidiano.it - La porta era aperta: il dubbio sul massacro di Sara, cosa è successo

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Jashan Deep Badhan, il 19enne fermato per l'omicidio diCentelleghe a Costa Volpino, in provincia di Bergamo "ancora non si capacita della motivazione" che l'ha spinto a compiere il gesto. "Il pm gliel'ha chiesto più volte" ha detto all'Adnkronos il suo avvocato, Fausto Micheli. "Ho avvisato il cappellano del carcere di Bergamo per fornirgli sostegno morale - ha aggiunto - e ho richiesto anche il supporto psicologico". I genitori del ragazzo "sono affranti e vicini alla famiglia di". durante l'interrogatorio di ieri il ragazzo, sempre secondo quanto ha affermato il suo legale, avrebbe ammesso "di aver bevuto negando però il movente sessuale". Intanto gli investigatori, come riilTempo, vogliono vederci chiaro sulla dinamica esatta di quanto accaduto nell'appartamento diin quella maledetta sera.