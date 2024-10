Oasport.it - La nuova vita di Pozzovivo: “Divento papà, vorrei fare l’allenatore. Nibali amico vero, il rimpianto del 2018”

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Il Giro di Lombardia è stato l’ultima corsa di Domenico, in altre parole l’ultimo ballo. Un highlander, sempre presente, sempre all’attacco anche passata la soglia dei 40 anni. In questa ultima stagione alla Bardiani il corridore lucano è diventato un faro per le giovani leve, doveva reinventarsi ma in realtà non ha mai smesso di attaccare e dirisultati riconfermandosi una certezza del nostro movimento. Un arrivederci al ciclismo, ma prestodiventeràper la prima volta e come, lui stesso aveva dichiarato in occasione della Classica delle Foglie Morte, cambierà radicalmente il suo modo di vivere, ma sarà anche una finestra per pensare al dopo, al domani. Che emozioni hai provato durante la tua ultima gara, il Giro di Lombardia? “Il Lombardia è una gara che ho sempre sentito tanto, è stato un ultimo ballo stupendo.