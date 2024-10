La Lube liquida Cisterna in tre set. E in campo si rivede anche Nikolov (Di lunedì 28 ottobre 2024) CUCINE Lube 3 Cisterna VOLLEY 0 CUCINE Lube : Loeppky 14, Chinenyeze 5, Lagumdzija 13, Bottolo 2, Podrascanin 8, Boninfante 3, Balaso (L), Gargiulo, Khanzadeh 1, Nikolov 6, Orduna, Bisotto (L), Dirlic, Tenorio. All. Medei. Cisterna VOLLEY: Baranowicz 1, Bayram 6, Mazzone 3, Faure 6, Ramòn 6, Nedeljkovic 2, Pace (L), Fanizza, Tarumi, Czerwinski 2, Rivas 1, Fanizza, Finauri (L), Tosti. All. Falasca. Arbitri: Giardini e Zavater. Parziali: 25-14, 25-19, 25-19. Note: spettatori 2.391, incasso 15.782 euro. Durata set: 24’, 29’, 25’; durata match: 78’. In poco più di un’ora la Lube liquida la "pratica" Cisterna che oppone una tenue resistenza in un match che s’incanala subito sui binari del "senso unico". I ragazzi di Giampaolo Medei, infatti, iniziano con la giusta concentrazione e non perdono mai il filo della sfida, concedendosi poche distrazioni. Ilrestodelcarlino.it - La Lube liquida Cisterna in tre set. E in campo si rivede anche Nikolov Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) CUCINEVOLLEY 0 CUCINE: Loeppky 14, Chinenyeze 5, Lagumdzija 13, Bottolo 2, Podrascanin 8, Boninfante 3, Balaso (L), Gargiulo, Khanzadeh 1,6, Orduna, Bisotto (L), Dirlic, Tenorio. All. Medei.VOLLEY: Baranowicz 1, Bayram 6, Mazzone 3, Faure 6, Ramòn 6, Nedeljkovic 2, Pace (L), Fanizza, Tarumi, Czerwinski 2, Rivas 1, Fanizza, Finauri (L), Tosti. All. Falasca. Arbitri: Giardini e Zavater. Parziali: 25-14, 25-19, 25-19. Note: spettatori 2.391, incasso 15.782 euro. Durata set: 24’, 29’, 25’; durata match: 78’. In poco più di un’ora lala "pratica"che oppone una tenue resistenza in un match che s’incanala subito sui binari del "senso unico". I ragazzi di Giampaolo Medei, infatti, iniziano con la giusta concentrazione e non perdono mai il filo della sfida, concedendosi poche distrazioni.

