Metropolitanmagazine.it - La giovane sciatrice Matilde Lorenzi è in gravi condizioni dopo un incidente in Val Senales

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Lapromessa dello sci azzurro, la ventenne, si trova inpreoccupanti in seguito a un grave. La caduta sarebbe avvenuta questa mattina, sulle piste della Val, in Alto Adige, dove si si stava allenando. Stando alle ricostruzioni, l’atleta della nazionale femminile C stava scendendo lungo la Gravand G1, quando i suoi sci si sono divaricati, facendole perdere l’aderenza con il manto nevoso.avrebbe sbattuto violentemente la testa sul terreno ghiacciato, finendo fuori pista. Immediati i soccorsi. Intubata, è stata trasportata in elicottero all’ospedale San Maurizio di Bolzano, dov’è ricoverata. I carabinieri di Silandro stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’’accaduto.