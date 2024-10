Cityrumors.it - Kamala Harris, c’è anche Di Caprio ma il suo voto è un boomerang: cosa rischia la candidata USA

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Leonardo Disi schiera dalla parte dima il divodi mettere in cattiva luce laDemocratica. Leonardo Dientra a gamba tesa nel dibattito elettorale. Le elezioni americane si avvicinano. Undici giorni e gli Stati Uniti D’America avranno un nuovo Presidente o Presidentessa. Il dibattito è fra Donald Trump e. Si preannuncia una corsa all’ultimo. Tanti sono i vip che si schierano con i Democratici, a partire da Eminem fino a Beyoncé.(Ansa) – cityrumors.itL’ultimo della lista, ma non per importanza, è proprio Leonardo Diche, con la compagna, ha fatto sapere di essere dalla parte della donna. I motivi che spingono l’attore a votaresono ambientali e legati ai diritti. Una vera e propria presa di posizione: “Nel rispetto di tutti e per la libertà collettiva”, ha detto.