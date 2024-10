Dilei.it - Jennifer Lopez fa girare la testa al Festival AFI: la minigonna che più “mini” non si può

(Di lunedì 28 ottobre 2024)ha rubato la scena alAFI 2024, presentandosi alla prima del suo nuovo film Unstoppable con un look che ha immediatamente catturato l’attenzione. La star, icona di stile e femlità, ha scelto un outfit inaspettato ma assolutamente glamour, firmato No. 21, per l’evento tenutosi il 26 ottobre. La scelta di stile di J.Lo alAFI A differenza dei suoi soliti abiti sontuosi, J.Lo ha optato per una combinazione di toni sobri e dettagli studiati, mostrando il suo lato chic senza rinunciare alla sensualità. Il capo centrale? Unache ha portato il concetto di “” a un livello tutto nuovo, perfetta per mettere in risalto le sue gambe toniche e scolpite.